На Буковині оперативно затримали підозрюваного у підпалі церкви та магазину (фото)

З чоловіком проводять першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви вчиненого.

Сьогодні вранці, 24 квітня, до поліції надійшло повідомлення про пожежу в селі Мілієво Вижницького району. Для з’ясування обставин події на місце інциденту виїхали співробітники Вижницького районного відділу поліції та ДСНС.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що церква та магазин горіли в результаті підпалу. Поліцейські провели невідкладні слідчо-розшукові заходи і оперативно встановили порушника. Ним виявився 34-річний житель села Іспас.

Співробітники поліції затримали чоловіка в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії для встановлення обставин та мотивів вчинених правопорушень.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області