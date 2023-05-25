На Буковині судитимуть машиніста крана та механіка, порушення правил безпеки яких призвело до загибелі 19-річного хлопця

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно машиніста крана та механіка, які під час виконання робіт з підвищеною небезпекою порушили правила безпеки, що призвело до загибелі людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

За даними слідства, 30 жовтня 2020 року у селі Дністрівка, колишнього Кельменецького району, під час вантажно-розвантажувальних робіт по переміщенню катера «Галеон 460» із русла річки Дністер на берег на підіймальному крані обірвався трос із металевим траверсом, який смертельно травмував 19-річного жителя Чернівців.

Відповідно до висновку проведеної у ході досудового розслідування експертизи, невиконання вимог нормативних документів та посадових інструкцій машиністом крана та механіком перебуває у прямому причинному зв’язку з настанням нещасного випадку.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура