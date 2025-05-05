На Буковині судитимуть підпільних виробників нафтопродуктів

Їхню діяльність було ліквідовано у листопаді минулого року. Загалом зловмисники встигли виготовити та реалізувати понад 300 000 літрів неякісного пального та отримати з цього майже 17 млн грн тіньового прибутку.

Викрили масштабну схему виготовлення й реалізації низькоякісного пального на території кількох областей оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області Нацполіції спільно з детективами ТУ БЕБ. Правоохоронці встановили не лише канали збуту товару, але й спосіб його виготовлення та місця зберігання.

За даними слідства, підпільні виробники діяли у змові зі службовими особами кількох підприємств зі сфери торгівлі нафтопродуктами. Така тісна «співпраця» дозволяла ділкам налагодили збут фальсифікату під виглядом якісного пального через низку автозаправних станцій на території Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей. З метою маскування й легалізації злочинної діяльності зловмисники вносили до фінансової звітності недостовірні дані.

Переслідуючи мету особистого збагачення, вони свідомо занижували якість пального: для штучного збільшення об’єму, а отже й значно вищого прибутку, до бензину марки А-95 зловмисники додавали різні суміші, зокрема газовий конденсат. Процедура змішування відбувалася у резервуарах автоцистерн вантажних автомобілів, куди для збільшення октанового числа додавали різні присадки невідомого походження.

За результатами проведеної експертизи встановлено, що паливно-мастильні матеріали, які фігуранти продавали підприємцям за готівку, не відповідають державним нормам та наближені до екологічних стандартів низької якості Євро 3 та Євро 4, які заборонені для використання законодавством України.

Правоохоронці провели загалом майже 30 санкціонованих обшуків на території Чернівецької області, за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів, а також в офісних приміщеннях підприємств, які скуповували фальсифіковане пальне.

Нині досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний стосовно організатора та чотирьох учасників організованої злочинної групи скеровано до суду за ч. 3 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Обвинуваченим може загрожувати позбавленням волі на строк до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Заходи з викриття та документування незаконної оборудки з підакцизною продукцією відбувалися у взаємодії з Управлінням СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України