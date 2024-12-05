На Буковині вчителя судитимуть через загибель двох учнів під час відпочинку на Дністрі

Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно вчителя одного з місцевих закладів освіти у Дністровському районі Чернівецької області.

Його обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, щодо охорони життя та здоров’я дітей, що призвело до загибелі двох неповнолітніх (ч. 2 ст. 137 КК України).

За даними слідства, 12 червня цього року обвинувачений організував відпочинок на річці Дністер для учнів, які відвідували його гурток. Педагог не перевірив безпечність місця для купання, не з’ясував, чи вміють діти плавати, і не провів інструктаж з правил поведінки на воді. Натомість допустив дітей до купання у річці, під час якого двох 15-річних хлопців віднесло течією, і вони загинули.

Наразі обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом та відсторонений від посади.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура