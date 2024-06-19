На Буковині водія, який п’яним збив на смерть жінку та втік з місця ДТП, взято під варту без застави

За процесуального керівництва прокурорів Вижницької окружної прокуратури Вижницький районний суд Чернівецької області обрав запобіжний захід водію «Audi», який керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть пішохода (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Підозрюваного взято під варту без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, 16 червня цього року у селі Іспас Вижницького району у ДТП загинула жінка-пішохід.

За даними слідства, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, 65-річний житель цього ж району, порушив правила безпеки дорожнього руху та наїхав на 77-річну жінку. Після ДТП він втік з місця злочину, а жінку без свідомості доправили до медичного закладу. Врятувати її не вдалося.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Вижницького районного відділу поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура