На Буковині злочинні групи вимагали у підприємця $10 000 та знищили майно старости села

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури та Чернівецької окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру учасникам двох злочинних груп за фактами вимагання, умисного знищення чужого майна та погроз службовій особі селищної ради (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 194 та ч. 1 ст. 350 КК України).

За даними слідства, 51-річний житель Чернівців, заручившись підтримкою трьох спільників, погрожуючи фізичною розправою, вимагали 10000 доларів США від підприємця з Львівщини. Щоб довести серйозність своїх намірів, застосовуючи насильство, особи змусили громадянина перерахувати їм через мобільний додаток на визначений рахунок понад 50000 гривень.

Крім того, встановлено що один із учасників вказаної злочинної групи, 53-річний чернівчанин, разом зі 54-річним спільником причетні до підпалу двох транспортних засобів, які належали сім’ї старости села на Буковині. Ще один автомобіль, якій належав третій особі, він підпалив самостійно. Також слідчі з’ясували, що після підпалу, чоловіки погрожували старості села фізичною розправою та знищенням майна, якщо він не відмовиться від займаної посади.

Наразі вирішується питання щодо обрання всім п’ятьом учасникам злочинних груп запобіжних заходів.

Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу співробітників Управління карного розшуку та Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура