Білоруса «Пушкіна», який намагався для росіян встановити GPS-трекер на Рівненській АЕС, засудили до 15 років ув’язнення

Кузнецовський міський суд Рівненської області визнав уродженця РФ із білоруським громадянством Івана Ярового винуватим в участі у терористичній організації і готуванні диверсії.

Про це повідомляє «Судовий репортер»із посиланням на вирок від 20 травня.

Не пізніше жовтня 2015 року Яровий вступив до одного із підрозділів силового блоку терористичної організації «ДНР» на посаду стрільця. У подальшому він служив формуваннях «ЛНР» – «16-му батальоні територіальної оборони» «Лєший» (казачий полк ЯрГа) навідником гаубиці Д-30 і в «7-й окремій мотострілковій бригаді» навідником-артилеристом. У квітні-липні 2023 року в складі артилерійських підрозділів ПВК «Вагнер» брав участь у боях проти Сил оборони України поблизу міста Бахмут Донецької області.

Не пізніше 22 серпня 2023 року в месенджері «Telegram» Яровому написала особа, яка представилась співробітником головного управління генерального штабу збройних сил РФ. У подальшомі в процесі спілкування Яровий пристав на пропозицію вирушити на територію України з метою розвідувально-підривної діяльності.

Яровий купив мобільний телефон та сім-картки білоруського оператора мобільного звʼязку у кількості 7-ми одиниць, а також ліхтарик, маскувальний халат, компас і термобілизну.

3 січня 2024 року росіяни дав Яровому завдання встановити GPS-трекер на анкерну опору повітряної лінії 750кВ Рівненської АЕС з метою її майбутнього обстрілу.

11 січня 2024 року Яровий прибув до міста Пінськ Республіки Білорусь, де невстановлена забезпечила його переправлення через кордон. В Україні його зустріла інша особа, котра передала наплічник, в якому був підроблений паспорт громадянина України та GPS-трекери.

Того ж дня, близько 12 год. 42 хв. Яровий прибув до анкерної опори Рівненської АЕС, де його затримали співробітники Служби безпеки України.

Із вироку вбачається, що проводився слідчий експеримент і українські спецслужби залучили до співпраці особу, яка зустріла Ярового на кордоні і на автомобілі привезла його до місця запланованої диверсії.

У соцмережах Яровий неодноразов публікував фото зі зброєю, на фоні військової техніки і в компанії інших боойвиків. В його телефоні є переписки з різними особами, в яких він повідомляє про те, у яких підрозділах «ЛНР/ДНР» він служить і про те, що обстрілює позиції військовослужбовців Збройних Сил України.

У судовому засіданні чоловік визнав вину повністю нічого не оспорював, підтвердив всі обставини і сказав, що розкаявся. Додатково пояснив, що отримав близько 1000 доларів США, а ще йому обіцяли посприяти в отриманні російського громадянства та заплатити 5000 доларів після виконання завдання.

Показання суду дав свідок, який говорив, що у 2016 році зустрічався з Яровим на тимчасово окупованій території міста Алчевськ Луганської області. У розмові той повідомив, що є громадянином Республіки Білорусь і служить у збройному формуванні так званої «ЛНР», має позивний « Пушін».

Ще один свідок у 2017-му проходив військову службу у складі незаконного збройного формування 7 ОМСБр так званої «ЛНР», перебував на бойовій позиції у місті Дебальцеве біля так званої «Світлодарської дуги». До їхнього підрозділу у складі екіпажу самохідної артилерійської установки прибув Яровий. При знайомстві той повідомив, що є громадянином Республіки Білорусь і має позивний «Пушкін».

На сайті «Наша Ніва» є стаття про те, що бойовик «ЛНР» «Пушін» воював у складі «ЛНР» ще з листопада 2014-го, але в жовтні 2015-го в Орші його затримала КДБ Білорусі. У коментарі «Радіо Собода» Яровий повідомив, що через тиждень білоруські правоохоронці його звільнили, попередивши про кримінальну відповідальність за найманство, і він повернувся на війну.