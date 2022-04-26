На Дніпропетровщині затримали торговця вибухівкою

У фігуранта в ході поверхневого огляду правоохоронці вилучили 7 кілограмів тротилу та 9 детонаторів.

Підозрюваного правоохоронці управління карного розшуку Дніпропетровщини затримали 26 квітня у м. Кам’янському, при спробі збуту вибухової речовини за 8 тисяч гривень.

На даний час вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, та затримання чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцією встановлюється походження вибухової речовини. Проводяться необхідні слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області