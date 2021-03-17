На Черкащині біля залізничних колій знайшли побитого школяра

У Звенигородці медики врятували життя 17-річному Валентину Пастушенку із села Юрківка.

До лікарні потрапив з чисельними травмами обличчя. Вранці 14-го березня юнака без свідомості й закривавленого знайшов випадковий перехожий поруч із залізничними коліями. Хлопець живе за кількасот метрів від того місця. Рідні вважають, що його жорстоко побили та кинули під потяг. Розповідає Сергій Радченко у виданні “Вісті Черкащини“.

.- Пацієнт поступив до нас в тяжкому стані, – розповідає заступник директора «Багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування» Звенигородської міськради Георгій Дімов. – Тобто, була загроза життю. Нині його стан стабілізувався.

Брат постраждалого Владислав Томченко шокований трагедією.

– Я спав, коли зателефонувала сусідка й повідомила, що Валіка збив потяг, – згадує Томченко. – О 7-ій ранку його знайшов якийсь чоловік, що саме йшов на роботу. В брата пробитий череп, поломані кістки обличчя, ключиця й рука. Також отримав обмороження, бо лежав на землі майже всю ніч.

Незадовго до цього одинадцятикласник гуляв зі своїми друзями. Саме кількох з них Томченко підозрює в побитті родича.

– Напередодні все було добре, – продовжує Владислав. – Йому зателефонували друзі й запропонували відпочити на дачі. Вона неподалік від будинку Валентина. А вночі вже не повернувся додому. Думали, що залишився, бо кілька разів так робив. Можливо, це сталося з ним, бо комусь щось не те сказав, чи нагрубив. Я впевнений, що його побили, а не збив потяг. Спілкувався з його друзями, то їхні розповіді не співпадають. Вже в лікарні у крові Валіка виявили велику дозу алкоголю. Я його добре знаю. Самостійно він не міг скільки випити. Вважаю, що йому навмисно залили спритне і кинули на рейки.

Постраждалий не може поки згадати, що сталося тієї ночі, стверджує його мати Анна Пастушенко.

– Він зараз не тільки у важкому фізичному стані, а й психологічному, – плаче жінка. – Коли син не прийшов додому, всю ніч телефонувала до нього. А вранці дізналась, що трапилося. Він не пам’ятає поки, як так сталось. Взагалі говорити на цю тему не хоче. То я його поки не чіпаю цим. Але його не поїзд збив. Хоча ворогів син не має. Ми нормальні адекватні люди. Я вдячна тому чоловіку, який знайшов його і цим врятував. Якби пройшов повз, то Валентин би не вижив.

На місці, де знайшли Валентина, залишилися плями крові. Односельці школяра також не вірять, що він міг потрапити під потяг. Кажуть, в тому місці вони завжди їдуть повільно і машиніст помітив би людину.

В поліції не відкидають версію про побиття. Проте справу поки розслідують як порушення правил безпеки руху залізничного транспорту.

– На лінію 102 надійшло повідомлення, що в місті Ватутіне, поблизу залізничної колії виявлено молодого хлопця з тілесними ушкодженнями, – коментує заступник начальника Звенигородського відділу поліції Сергій Захарченко. – Слідчо-оперативна група встановила, що 17-річний житель села Юрківка близько 4-ої години ранку повертався додому необлаштованим переходом через колії і потрапив під потяг. В наслідок цього отримав численні травми. Правоохоронці розглядають й інші версії. Поки триває слідство.

Скільки ще хлопець перебуватиме в лікарні, не відомо. В школі, де він навчається та в соцмережі організували збір коштів на лікування. // Діло