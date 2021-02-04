На Черкащині чоловік сокирою вбив киянина через гроші

У селі Демки Черкаської області чоловік вбив киянина сокирою, бо той йому недоплатив грошей за виконану роботу.

Першою на сполох забила дружина, яка чекала чоловіка вдома ще 31 січня. Проте він додому не повернувся, а його телефон не відповідав.

На місце роботи чоловіка вирушили правоохоронці.

– Під час огляду у підвалі й знайшли тіло зі слідами насильницької смерті. Тоді з’ясувалося, що напередодні між двома працівниками виник конфлікт. Посварилися через гроші, які 35-річний різнороб вимагав за виконану роботу. Раптово чоловік схопив сокиру та розкроїв обухом голову 62-річному потерпілому, – розповіли у поліції.

У скоєному, зловмисник зізнався. Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. // ФАКТИ