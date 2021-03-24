На Черкащині чоловік забив до смерті дружину священика

У селі на Черкащині чоловік пролазив на чужі подвір’я і видивлявся самотніх та беззахисних. Нещодавно він напав на пенсіонерку та забив її до смерті.

Тієї ночі чоловік намагався вдертися до кількох будинків. Злочинець йшов вулицями села, стукав в двері та вибивав вікна. А на ранок місцеві дізналися, що від його рук загинула 78-річна дружина священика.

Він наніс їй численні удари ногами та руками. Скалічену та напівпритомну жінку знайшов вранці її син. З помешкання пенсіонерки нічого не зникло.

Правоохоронці вийшли на місцевого жителя Анатолія, який розповів, що до нього з міста приїхав приятель і пізно ввечері пішов на прогулянку.

Ймовірним вбивцею виявився 40-річний житель Умані, який вже має судимість за сексуальне насилля.

Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує 15 років позбавлення волі. // ФАКТИ