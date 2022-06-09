На Черкащині ділок привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ

За даними слідства, злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження організував колишній військовий, мешканець Умані. Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб ЗСУ і були «не для продажу».

Проте зловмисник незаконним шляхом налагодив зв’язки з виробничими цехами. І таким чином партія форми та захисного спорядження на загальну суму понад 2 млн грн замість армії потрапила до нього.

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Чоловік продавав ці товари волонтерам, мобілізованим місцевим мешканцям, а також через онлайн-майданчики.

Під час обшуків у його домоволодінні та гаражі, обладнаному під склад, правоохоронці вилучили:
▪️ понад 500 комплектів військової форми;
▪️ берці та інше взуття;
▪️ бафи, балаклави, головні убори;
▪️ маскувальні костюми та костюми хімічного захисту;
▪️ партію плитоносок та інше військове спорядження.
У межах кримінального провадження за ст. 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних.
Наразі СБУ готує вилучені товари до передачі на потреби української армії.

Служба безпеки України

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