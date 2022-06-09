На Черкащині ділок привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ

За даними слідства, злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження організував колишній військовий, мешканець Умані. Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб ЗСУ і були «не для продажу».

Проте зловмисник незаконним шляхом налагодив зв’язки з виробничими цехами. І таким чином партія форми та захисного спорядження на загальну суму понад 2 млн грн замість армії потрапила до нього.

Чоловік продавав ці товари волонтерам, мобілізованим місцевим мешканцям, а також через онлайн-майданчики.

Під час обшуків у його домоволодінні та гаражі, обладнаному під склад, правоохоронці вилучили:

понад 500 комплектів військової форми; берці та інше взуття; бафи, балаклави, головні убори; маскувальні костюми та костюми хімічного захисту; партію плитоносок та інше військове спорядження.

У межах кримінального провадження за ст. 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних. Наразі СБУ готує вилучені товари до передачі на потреби української армії.

Служба безпеки України