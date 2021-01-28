На Черкащині на хабарі затримано керівника територіального відділу Державної виконавчої служби

У четвер, 28.01.2021, за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури в порядку ст. 208 КПК України затримано керівника одного з районних відділів державної виконавчої служби Черкаської області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, службовець вимагав і отримав від громадянина 10 тис грн за зняття арештів з майна та рахунків боржника у виконавчому провадженні.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття проведено обласною прокуратурою спільно зі слідчими СУ ГУНП в Черкаській області та УСБУ Черкаській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури