На Черкащині викрили схему виготовлення фейкових COVID-сертифікатів

Понад рік сімейні лікарі однієї із поліклінік регіону вносили щомісяця до електронної системи охорони здоров’я «eHealth» до 100 фейкових записів про вакцинацію громадян без проведення щеплення. За свої послуги зловмисники заробили майже 2,5 млн грн.

Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в державних автоматизованих системах, викрили працівники Управління Служби безпеки України в Черкаській області спільно з правоохоронцями слідчого управління ГУНП в Черкаській області.

Правоохоронці встановили, що організувала схему головна медична сестра однієї із міських поліклінік регіону, вона залучила до оборудки ще декількох медпрацівників та лікарів.

«Клієнтів» знаходили серед відвідувачів медичного закладу, які мали певні застереження щодо щеплення. Таким пацієнтам пропонували просте рішення: сплатити 2 тисячі гривень і отримати сертифікат, оминувши процедуру вакцинації.

Після отримання коштів лікар не проводила їм щеплення. Натомість незаконно вносила їхні персональні дані в електронну систему охорони здоров’я «eHealth» як нібито вакцинованих.

У ході санкціонованих обшуків, проведених у службових кабінетах зловмисниць, правоохоронці вилучили: комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, грошові кошти, журнали реєстрації вакцинованих осіб та звітність про щоденну вакцинацію громадян, а також чорнові записи зі списками «клієнтів» на липову вакцинацію.

Наразі планується оголошення про підозру фігурантам у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.

Сектор комунікації поліції Черкаської області