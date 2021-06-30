У Московському районі Харкова підстрелили чоловіка

Внаслідок події постраждав чоловік 1990 року народження, він доставлений до лікарні.

30 червня о 09:30 до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Джерельній невідомий зробив декілька пострілів з невстановленої зброї у чоловіка. В результаті, 31-річний потерпілий отримав поранення в області шиї. Він доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

По місту введена в дію поліцейська операція «Сирена».

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції №2.

На даний час проводиться огляд місця події та вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області