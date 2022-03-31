В Житомирі жінки допомогли поліцейським затримати грабіжника

30 березня близько 12:30 двоє подруг розмовляли на вулиці, коли до них під надуманим приводом звернувся незнайомець. Після закінчення розмови він пішов, однак у цей момент одна з жінок помітила, як той витягнув з кишені її знайомої мобільний телефон. Тож вона одразу кинулася йому навздогін. Смілива жінка завадила чоловікові втекти. Про подію одразу ж повідомили до поліції.

Відтак на місце події прибули патрульні поліцейські та затримали чоловіка, на якого вказала 47-річна потерпіла. Працівники слідчо-оперативної групи Житомирського РУП задокументували обставини та вилучили у нього чужий гаджет.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Встановлено, що 44-річний житель Житомирського району раніше вже був засуджений за майнові злочини та незаконне поводження з наркотиками.

Нині триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) КК України. Законодавством відкрите викрадення чужого майна, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.

Поліція Житомирської області