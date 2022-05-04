Тариф – $7500: викрито злочинну схему переправлення осіб призовного віку в Угорщину

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та прокурорів Солом’янської окружної прокуратури міста Києва затримано мешканця Київської області, який організував незаконне переправлення громадян України призовного віку поза межами офіційних пунктів пропуску та прикордонного контролю державного кордону України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Згідно із матеріалами кримінального провадження, 41-річний чоловік організував незаконний перетин державного кордону України для громадян, яким заборонено виїзд за межі держави на період дії правового режиму воєнного стану. Свої послуги зловмисник оцінив у 7 500 доларів США з людини.

Зокрема встановлено, що чоловік збирався переправити через державний кордон України з Угорщиною чотирьох громадян.

Так, зустрівшись із ними на території Закарпатської області в одному із місцевих готелів, чоловік отримав завдаток у розмірі 150 тис. гривень. Решту грошових коштів зловмисник мав отримати після перетину державного кордону.

Чоловіка затримано одразу після отримання грошових коштів у порядку ст. 208 КПК України.

За результатами проведеного обшуку у домоволодінні зловмисника виявлено та вилучено незареєстровану саморобну вогнепальну зброю, а також набої до неї, яку направлено для проведення експертизи.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося слідчими Солом’янського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників ДВКР СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура