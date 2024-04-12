Прокуратура вимагає стягнути ₴1,8 млн. з товариства, яке понад 8 років не платило Києву за землю на Жуковому острові

Київська міська прокуратура у судовому порядку вимагає стягнути з товариства понад 1,8 млн гривень за користування земельною ділянкою у Голосіївському районі столиці.

Установлено, що з 2015 року товариство є власником об’єктів нерухомості площею понад 2380 кв.м, які розташовані на земельній ділянці площею понад 1,22 га на острові Жуків у Голосіївському районі міста Києва.

Водночас, будь-яких рішень про передачу товариству в оренду земельної ділянки, на якій розташоване та зареєстроване нерухоме майно товариства, Київська міська рада не приймала.

Набувши у власність нерухомість, право користування на земельну ділянку товариство не оформило та використовує її без достатніх правових підстав, не сплачуючи при цьому орендну плату.

Київська міська прокуратура