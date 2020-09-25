Мера одного з міст Волинської області поліцейські затримали на хабарі

Він та його спільники вимагали 4 тисячі доларів США від юридичної фірми забудовника.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області, слідчі слідчого управління обласної поліції під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури викрили злочинну «схему» вимагання коштів за не створення штучних перешкод при погодженні детального плану планування території для будівництва багатоквартирного житлового будинку та надання дозволу для розробки проекту землеустрою.

Міський голова, депутат міської ради та працівник одного з відділів були викриті правоохоронцями вчора, 24 вересня. Кожен з них був затриманий протягом дня у різних локаціях міста одразу після одержання своєї частини коштів від неправомірної вигоди у 4 тисячі доларів.

В ході слідчих дій кошти були вилучені з місця затримань.

Трьох фігурантів справи затримано в порядку ст. 208

Кримінального процесуального кодексу України. . Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам справи у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України