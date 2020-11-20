На Донеччині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад ₴1,5 млрд.

Ряд підприємств, за допомогою підпільної фінансової структури, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Упродовж 2019 – 2020 років через конвертаційний центр до тіньового сектору економіки виведено понад 1,5 млрд гривень. Це призвело до ухилення від сплати ПДВ у розмірі понад 300 млн гривень.

Під час обшуку у м. Слов’янську в офісному приміщенні вилучено фінансово-господарські документи, 56 печаток СГД та чорнові записи.

Фігурантам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Національна поліція України