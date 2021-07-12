Поліцейські розслідують обставини вбивства, до якого причетна 37-річна одеситка

Працівники відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.119 Кримінального кодексу України.

Подія сталася вчора ввечері у приватному будинку на вулиці Агрономічній. Зі слів правопорушниці, її 37-річний чоловік, який зловживав спиртним, повернувся додому у стані алкогольного сп’яніння та у розпал сімейної сварки навів на неї мисливську рушницю. Жінка схопила зброю і під час боротьби сама натиснула на курок – від поранення у груди потерпілий загинув на місці.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантці підозри у вбивстві через необережність та обрання їй запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Згідно з законодавством, за це правопорушення передбачене обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Одеське районне управління поліції № 1