Тюремні строки отримали російські інформатори, які стежили за артилерією ЗСУ на Донеччині
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще два інформатори російської розвідки, які діяли на Донеччині.
Засудженими є безробітні мешканець Краматорська та жителька Слов’янська. Вони розвідували для окупантів місця дислокації бойових підрозділів ЗСУ поблизу райцентрів.
Передусім ворожі поплічники намагались виявити і передати агресору геолокації вогневих позицій української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS.
За координатами інформаторів агресор планував здійснити прицільні ракетно-дронові удари по особовому складу, озброєнню та боєприпасах ЗСУ.
Служба безпеки запобігла цьому завдяки своєчасному викриттю і затриманню зловмисників у результаті контрдиверсійних заходів восени 2022 і 2023 років.
Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив затриманому чоловіку 11 років тюрми, а жінці – 8 років позбавлення волі.
Як встановило слідство, обох мешканців Донеччини окупанти дистанційно залучили до співпраці після початку повномасштабного вторгнення рф.
У поле зору агресора вони потрапили через свої антиукраїнські коментарі в російських Телеграм-каналах.
Для виконання ворожих вказівок зловмисники обходили місцевість, де приховано фотографували об’єкти Сил оборони та стежили за їх переміщенням.
Крім того інформаторка зі Слов’янська облаштувала у власній квартирі «спостережний пункт», щоб відслідковувати напрямки руху українських військ.
Для комунікації з окупантами використовували анонімні чати в популярному месенджері.
За матеріалами СБУ суд визнав обох зловмисників винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.Tweet