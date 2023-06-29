На Сумщині взято під варту нелюда, який більше 3-х років ґвалтував свою падчерку, а потім і її подружку

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури повідомлено про підозру 37-річному чоловікові за фактом зґвалтування падчерки та її подружки (ч. 3 ст. 152 та ч. 4 ст. 152 КК України (в редакції 2018 р.).

Слідством встановлено, що з 2019 року чоловік проживав у цивільному шлюбі разом зі співмешканкою та її малолітніми дітьми. Користуючись безпорадним станом падчерки, якій на той момент було лише 12 років, чоловік систематично вступав з нею в статеві зносини. При цьому він погрожував, що якщо дівчинка комусь про це розповість, з нею вчинять фізичну розправу та зґвалтують двоє наркозалежних, які нібито за нею слідкують.

Чоловік ґвалтував дівчину більше 3 років. Більш того, з серпня 2022 року він ґвалтував 15-річну подружку своєї падчерки, знову ж таки, погрожуючи розправою від наркозалежних осіб.

Лише декілька місяців тому про вчинення дій сексуального характеру по відношенню до неповнолітніх стало відомо дорослим, які й повідомили правоохоронців.

За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду 28 червня 2023 року підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без прав на заставу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура