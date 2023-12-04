На Малинщині поліція розслідує ДТП з травмуванням людини, вчинену нетверезим водієм

Після наїзду на пішохода керманич поїхав з місця події, тож поліцейські проводили його розшук. Травмований 28-річний житель Малинської громади нині перебуває в реанімаційному відділенні лікарні.

Повідомлення по подію надійшло на спецлінію «102» вночі 2 грудня. Йшлося про те, що у селі Українка невідомим автомобілем було вчинено наїзд на чоловіка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (м. Малин ) Коростенського райуправління. Правоохоронці задокументували всі обставини та зібрали слідову інформацію.

Тим часом працівники сектору реагування патрульної поліції провели низку розшукових заходів для встановлення та розшуку водія та транспортного засобу, причетного до ДТП. За деякий час автомобіль ВАЗ-2103 зі слідами наїзду на людину виявили у цьому ж селі. Поліцейські вилучили транспортний засіб.

Під час спілкування з водієм, 39-річним місцевим жителем, правоохоронці помітили у нього ознаки сп’яніння. Відтак чоловіку запропонували пройти відповідне обстеження у медичному закладі. Результат засвідчив, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння (2 проміле). За словами чоловіка, він не помітив, що вчинив наїзд на людину.

Його затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Чоловікові оголосили про підозру у вчиненні цього злочину. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, поліцейські ініціюють тримання під вартою.

За вчинене фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років

Коростенське районне управління поліції