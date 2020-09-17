У Києві раніше судиму жінку затримали за кишенькову крадіжку підземці

Зловмисниця скористалась неуважністю 17 річної дівчини та витягнула у неї гроші з гаманця. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До поліцейських на станції метрополітену звернулась дівчина та повідомила, що в неї щойно невідома жінка поцупила гроші. Правоохоронці оперативно зреагували та затримали ймовірну підозрювану.

Як розповів слідчий управління поліції в метрополітені Артур Мішкін, на місце скоєння злочину прибула слідчо-оперативна група аби задокументувати правопорушення:

«Ми встановили, що крадіжка сталася коли неповнолітня підіймалася ескалатором на вихід зі станціі «Шулявська». Зловмисниця скористалась неуважністю дівчини та непомітно витягла у неї з гаманця гроші.

Потерпіла не розгубилася і відразу ж, коли виявила відсутність коштів, звернулася до постового поліцейського на станції. Завдяки оперативним та злагодженим діям поліцейських крадійку затримали на тій ж станції підземки.

Нею виявилася 43-річна жителька Закарпатської області, раніше судима за скоєння аналогічних злочинів».

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом управління поліції в метрополітені розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманій слідчі оголосили повідомлення про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 21 тисячі гривень.

За такі протиправні дії передбачено покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Києва