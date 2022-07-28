На Волині викрили сім’ю аферистів, яка заробляла на діяльності сервісних центрів МВС України

Волинські правоохоронці задокументували злочинну діяльність фігурантів, які ошукали державу на 1,2 мільйона гривень. Заробляли зловмисники на фіктивній оплаті послуги територіальних сервісних центрів (ТСЦ) МВС України.

У поле зору оперативників Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України потрапила група осіб, яка причетна до шахрайської схеми в одному із районів Волині.

Встановлено, що спільники пропонували громадянам свої послуги щодо збору пакета документів, необхідних при реєстрації транспортного засобу в одному з сервісних центрів. Зокрема аферисти здійснювали оплату обов’язкових бюджетних платежів через банківські термінали, а коли отримували чек – телефонували у банк і скасовували трансакцію. Квитанцію про нібито «успішну» оплату разом з іншими документами віддавали своїм клієнтам, а повернуті гроші привласнювали.

Фінансові маніпуляції проводили волинянин і двоє його повнолітніх дітей. Він також залучив до свого «сімейного бізнесу» ще одну знайому – мешканку області. Виявилося, що такі оборудки зловмисники прокручували регулярно, а відтак завдало збитків державі на суму майже 1,2 мільйона гривень.

За місцем мешкання фігурантів оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі поліції Волині провели санкціоновані обшуки. Під час заходів вилучено гроші, квитанції на різні прізвища про оплату послуг ТСЦ МВС України, талони на чергу в сервісний центр, технічні паспорти на транспортні засоби, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи.

Наразі слідчі волинської поліції готують фігурантам оголошення про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі. Крім цього, перевіряється причетність співробітників ТСЦ до протиправних дій зловмисників.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України