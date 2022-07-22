Понад ₴450 млн. збитків: на Черкащині оголосили підозру екскерівникові кар’єру

Про це повідомили у Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Як встановили співробітники територіального підрозділу ДСР в Черкаської області, перебуваючи на посаді керівник кар’єру організував незаконний видобуток корисних копалин. Незважаючи на зупинення дії спеціального дозволу, продовжував здійснювати видобування монцонітів і діоритів. Ці копалини використовується як будівельний матеріал та декоративне каміння.

Відповідно до висновків експертів, сума збитків, завдана державі, становить понад 450 млн грн.

На підставі отриманих доказів детективи слідчого управління поліції Черкаської області повідомили екскерівникові кар’єру про підозру за ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює спеціалізована екологічна прокуратура Черкаської обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України