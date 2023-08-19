Ліквідовано ще 7 схем для ухилянтів: серед затриманих – троє посадовців військкоматів
Служба безпеки заблокувала ще 7 корупційних схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України.
До організації оборудок причетні більше ніж 10 осіб, серед них – посадовці військкоматів та військово-лікарських комісій.
За гроші вони «допомагали» потенційним призовникам уникнути військової служби на підставі підроблених документів про «незадовільний» стан здоров’я, або ж нібито перевезення іноземної гумдопомоги.
Вартість таких «послуг» становила до 9 тис. доларів США. Сума залежала від різновиду «схеми» і терміновості «замовлення».
Так, у Києві:
затримано двох ділків, які продавали ухилянтам фіктивні довідки медико-соціальної експертної комісії про присвоєння груп інвалідності.
На Одещині:
військова контррозвідка СБУ затримала «на гарячому» посадовця місцевого військкомату, який вимагав гроші з призовників.
За 5 тис. доларів США він обіцяв молодикам «організувати» підроблені медичні документи щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я.
До злочинної діяльності він залучив свою підлеглу, яка мала «домовлятися» з представниками військово-лікарської комісії про фіктивні меддовідки.
У Тернополі:
затримано ще одного посадовця військкомату. Разом із трьома спільниками він «торгував» фальшивими документами про «списання» з військового обліку.
У Миколаєві:
військові контррозвідники СБУ затримали ділка, який пропонував місцевому жителю своє сприяння в ухиленні від мобілізації.
За 8,5 тис. доларів США він обіцяв «вирішити питання» щодо оформлення ухилянтам фіктивних посвідчень про виключення їх зі «списків» військовозобов’язаних.
На Харківщині:
викрито двох посадовців медичних установ, які «штампували» фейкові довідки про непридатність до військової служби і продавали їх.
На Рівненщині:
заблоковано ще один канал нелегальної міграції потенційних призовників. Його організували власники трьох автопідприємств, які оформляли ухилянтів як водіїв міжнародних рейсів.
На Буковині:
співробітники військової контррозвідники СБУ викрили і зупинили водія вантажного автомобіля, який приховано намагався вивезти за кордон 4-х місцевих жителів призовного віку.
За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.Tweet