Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство та віддавали такі накази солдатам, – Офіс Генпрокурора

За чинним законодавством такі накази командування армії окупантів прямо тлумачиться як дозвіл на сексуальне насильство.

Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство та віддавали такі накази солдатам. Про це в інтерв`ю LB.ua розповіла начальниця управління розслідування злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством під час конфлікту (СНПК) в Офісі Генерального прокурора України Анна Сосонська.

«На жаль, у нас є такі випадки, підтверджені епізоди, де командири (Ред.: російської армії) особисто вчиняли сексуальне насильство. Є випадки, коли вони віддавали своїм підлеглим наказ “розслабитися”, що прямо тлумачиться як дозвіл на сексуальне насильство. Це все ми документуємо», — заявила вона.

Сосонська підкреслила, сексуальне насильство — це не “хаотична поведінка окремих солдатів”, як це часто намагаються подати.

«Це іноді — спільна дія командира й підлеглих. І так, такі випадки трапляються не лише серед рядового складу, а й серед офіцерів і керівників колоній», — наголосила вона.

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо підозрюваний перебуває в розшуку і фізично відсутній в Україні, оприлюднюється повідомлення про підозру.

«Ці документи розміщено на сайті Офісу Генерального прокурора. Вони анонімізовані для захисту постраждалих, але детально описують обставини злочинів. Наприклад, одне з наших показових проваджень — підозра заступнику начальника виправної колонії №7 у Володимирській області РФ Хавецькому. Він, будучи заступником керівника установи російської системи виконання покарань, не лише давав прямі накази підлеглим на вчинення сексуального насильства щодо українських військовополонених та цивільних, але й сам особисто неодноразово вчиняв такі злочини. Це все абсолютно задокументовано», — розповіла вона.