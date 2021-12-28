На Черкащині взято під домашній арешт неповнолітню, яка підозрюється у вбивстві

Ухвалою Жашківського районного суду Черкаської області від 21.12.2021 задоволено погоджене та підтримане в суді прокурором Уманської окружної прокуратури клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до неповнолітньої особи, яка підозрюється в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, що спричинило його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, 16-річна жителька Уманського району в грудні 2021 року, у вечірній час доби, під час конфлікту із 43-річним односельчанином, що виник на ґрунті особистих неприязних відносин, заподіяла йому тілесні ушкодження, від яких чоловік помер.

На цей час, за процесуального керівництва Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані повне, всебічне з’ясування обставин кримінального провадження.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури