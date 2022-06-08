На Черкащині взято під варту ґвалтівника малолітньої

Чоловіку, який зґвалтував малолітню, оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Золотоніською окружною прокуратурою забезпечується процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом зґвалтування неповнолітньої та крадіжки майна вчиненої в умовах воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 185 КК України.

42-річний мешканець Золотоніського району Черкаської області підозрюється у вчинені дії сексуального характеру по відношенню до малолітньої. Крім того, у ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено факт причетності зловмисника до таємного викрадення майна в односельчанина.

За ефективного здійснення процесуального керівництва вказаного кримінального провадження невідкладно проведено ряд необхідних першочергових слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин подій та з урахуванням зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 185 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Санкція ч. 4 ст. 152 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років, ч. 4 ст. 185 КК України карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури