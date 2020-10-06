На Черкащині засудили екс-прокурора, який вимагав гроші

До позбавлення волі на 5 років засудили колишнього прокурора Черкаської місцевої прокуратури, якого Служба безпеки України затримала за вимагання грошей.

Про це повідомила прессекретарка управління Служби безпеки України у Черкаській області Катерина Дрога.

З її слів, оперативники зафіксували факт вимагання посадовцем від місцевого комерсанта 1,5 тисячі доларів США. За цю суму прокурор обіцяв чоловіку повернути автомобіль зі штрафмайданчика. Затримали прокурора у 2015 році, коли той отримав всю суму хабара.

Придніпровський районний суд Черкас визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 190 і ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із конфіскацією частини належного йому майна і позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком 2 роки.

Наразі апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Вирок суду набув законної сили. // suspilne.media