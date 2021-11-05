На Черкащині засуджено трьох бойовиків фейкових «ЛНР» та «ДНР»

Соснівський районний суд м. Черкаси підтримав позицію Черкаської обласної прокуратури та визнав винними трьох жителів області у сприянні діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Суд призначив їм покарання у виді позбавлення волі на строк 9, 10 та 11 років відповідно кожному.

Прокурором, який підтримував публічне обвинувачення в суді, доведено, що чоловіки, перебуваючи на території Луганської та Донецької областей, які тимчасово підконтрольні представникам НЗФ РФ, з початку 2014 року до 2020 року проходили «військову службу» на посадах «командира відділення», «командира взводу» та «кулеметника».

Спеціальне досудове розслідування проводилося слідчим відділом Управління СБУ в Черкаській області. Наразі засуджені переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської та Донецької областей.

Офіс Генпрокурора