На Черкащині затримали голову ОТГ, який вимагав та одержав 4 тисячі доларів

Очільник об’єднаної територіальної громади отримав кошти за допомогу в укладенні договору для здійснення господарської діяльності.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області спільно зі слідчими обласної поліції викрили протиправну діяльність голови однієї з ОТГ області.

За 4 тисячі доларів США чоловік обіцяв підприємцю повпливати на директора одного з комунальних підприємств області. Як результат, представник приватного підприємства мав безперешкодно укласти з комунальним підприємством договір про здійснення господарської діяльності.

Голову ОТГ затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення підозри за ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Чоловікові може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснює Черкаська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України