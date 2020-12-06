В Николаеве женщину подозревают в убийстве собственной матери

Трагедия произошла в многоквартирном доме по ул. Пограничной 3 декабря.

Женщина сообщила в полицию, что пришла домой к матери и нашла ее мертвой.

Правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили, что у умершей есть травмы на лице и конечностях. Тело погибшей было направлено на проведение следственно-медицинской экспертизы.

По результатам проведенного исследования оказалось, что женщина умерла от удушения.

По подозрению в убийстве следователи задержали дочь убитой, которая и сообщила о смерти матери.

Начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины — «Умышленное убийство». // «Новости-N»