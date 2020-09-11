На Черкащині жінку затримали за підозрою у вбивстві однорічного сина

На час слідства вона перебуватиме під вартою. Проводиться розслідування для встановлення всіх обставин цієї трагічної події.

8 вересня до чергової частини Чорнобаївського відділення поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення районної лікарні із тілесними ушкодженнями доставили однорічного хлопчика. Усі проведені лікарями заходи не дали позитивного результату. За попередньою інформацією, дитинка померла від удушення.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чорнобаївського відділення поліції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, а відтак припустили, що до смерті хлопчика може бути причетна його матір. Тож жінку доставили у відділення поліції, де вона зізналася у скоєному.

На цей час слідчі оголосили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пункту 2 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Суд обрав жінці запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою. У випадку доведення вини у вбивстві дитини їй загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Черкаської області