На Черкащині арештовано власність громадянина РФ на суму понад ₴17 млн.

За клопотанням прокурора Черкаської обласної прокуратури Придніпровським районним судом м. Черкаси арештовано власність громадянина країни-агресора на суму понад 17 млн грн.

Так, Черкаською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Черкаської області здійснюють господарську діяльність ряд підприємств, власником яких є громадянин російської федерації.

Вказана особа є одноособовим власником одного підприємства із статутним фондом 16,5 млн грн та має частки ще у двох українських підприємствах, володіючи їхніми фондами на суму майже 890 тис. грн.

Зазначені українські підприємства упродовж 2016-2021 років активно співпрацювали із суб’єктами господарювання на території країни-агресора та здійснювали грошові перекази підприємствам, розташованим на території росії, власником яких є вказана вище особа.

За даними слідства ці російські підприємства виконують замовлення для оборонпрому російської федерації з вироблення зброї, її частин та боєприпасів до неї.

Ухвалою суду накладено арешт на корпоративні права, які належать громадянину країни- агресора в усіх трьох українських підприємствах, на цей час вирішується питання про передачу арештованого до АРМА.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області за оперативного супроводу УСР в Черкаській області ДСР НП України.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури