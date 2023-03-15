На Черкащині бухгалтерка привласнила понад ₴800 тисяч бюджетних коштів

Колишньому головному бухгалтеру комунального підприємства повідомили про підозру за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів у великих розмірах, вчиненого в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

За даними співробітників сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Черкаській області та слідчих Черкаського районного управління поліції злочинна діяльність головного бухгалтера одного з комунальних підприємств Черкаської районної ради, здійснювалася в період дев’яти місяців з 2020 по 2021 рік. Жінка перераховувала бюджетні кошти на карткові рахунки своїх батьків як заробітну плату, вірогідно знаючи, що жодних трудових відносин між ними та комунальним закладом не існує.

Крім того, фігурантка, зловживаючи службовим становищем з метою особистого збагачення, безпідставно перераховувала бюджетні кошти на власний картковий рахунок з призначенням платежу як «заробітна плата» у завищеному розмірі.

Внаслідок неправомірних дій правопорушниця завдала збитків комунальному підприємству на суму понад 800 тисяч гривень.

Наразі, за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури, колишній службовиці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрати бюджетних коштів у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Черкаської області