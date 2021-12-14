Засуджено шахраїв, які виманювали гроші у фермерів з Івано-Франківщини за «сприяння» в отриманні грантів

Завдяки принциповій позиції Івано-Франківської обласної прокуратури апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції для трьох учасників організованого злочинного угруповання. Двох із них засуджено до 6-ти років і одного – до 5-ти років 2-х місяців позбавлення волі за вчинення шахрайства (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

В суді прокурорами доведено, що троє киян шахрайським способом заволоділи коштами фермера з Івано-Франківщини. Видаючи себе за посадових осіб Адміністрації Президента України і Міністерства аграрної політики та продовольства, вони гарантували фермерам отримання грантів іноземних інвесторів на розвиток господарської діяльності. За таку послугу шахраї вимагали оплату комісійних платежів на визначені ними розрахункові та карткові рахунки.

Від довірливого фермера вони отримали 430 тис грн і намагалися виманити у ще двох понад 1 млн грн.

Досудове розслідування у провадженні здійснювало слідче управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Після тривалих судових переглядів в апеляційній та касаційній інстанціях колегія суддів Івано-Франківського апеляційного суду призначила підсудним остаточне покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури