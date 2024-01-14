На Черкащині чоловік убив товариша та зізнався в цьому його родичу

Жителю Звенигородщини повідомили про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Повідомлення про вбивство у селі Ріпки надійшло до Звенигородського районного відділу поліції 12 січня близько 9:30 години. На місці події працювали слідчі, оперативники карного розшуку та спеціалісти-криміналісти слідчого управління ГУНП в Черкаській області.

Як встановили правоохоронці двоє товаришів разом випивали у будинку 61-річного потерпілого.

Між ними виник конфлікт під час якого, 65-річний чоловік схопив гострий металевий предмет та наніс господарю тілесні ушкодження. Травми для останнього стали смертельними. Після скоєного зловмисник не залишив місце злочину, а ліг спати на сусіднє ліжко з померлим. Прокинувшись вранці та зрозумівши, що накоїв — пішов до племінника й розповів йому про смерть дядька.

Наразі слідчими, за процесуального керівництва прокуратури, звенигородцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області