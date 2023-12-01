На Черкащині поліцейські повідомили про підозру колаборантці

Прихильницю “руського міра”, яка захоплювалася у соцмережах комунізмом та російськими окупантами викрили на Золотоніщині. За скоєне жінці може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Прибічницею російської федерації та “лобісткою” радянщини виявилася 63-річна жителька Золотоніського району. Під час повномасштабного вторгнення держави-агресора жінка розміщувала у забороненій в Україні соцмережі “Однокласники” проросійські наративи й так звані “ностальгічні” дописи за комуністичним режимом. Окрім того, вона публічно виправдовувала та підтримувала збройну агресію військових формувань рф проти України.

Жінку викрили правоохоронці Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області, спільно з працівниками СБУ, під процесуальним керівництвом Золотоніської окружної прокуратури. На підставі зібраної доказової бази фігурантці повідомили про підозру за:

– ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів),

– ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Жінці може загрожувати до п’яти років позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Черкаської області