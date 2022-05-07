42-річний одесит шахрайським шляхом збагачувався на оренді житла

Доглядаючи за квартирою своєї знайомої, яка на період війни виїхала в більш безпечне місце, одесит вирішив трохи підзаробити на цьому грошей і розмістив на одному із інтернет-сервісів оголошення про оренду оселі за привабливо низькою ціною.

Зловмисник демонстрував житло громадянам та отримував від них передоплату, проте заселяти не спішив, пояснюючи це необхідністю доукомплектувати квартиру побутовою технікою, після чого безслідно зникав.

Ошукані жителі з різних регіонів, втративши в очікуванні надію, почали звертатися по допомогу до поліції. Правоохоронці швидко розшукали «підприємливого» одесита та з’ясували, що всього за кілька днів він встиг ошукати п’ятьох громадян, взявши в них від 500 до 3000 гривень.

«У фігуранта вилучили частину отриманих у протиправний спосіб грошей, кілька банківських та сім-карток, смартфон і ключ від помешкання. Нині йому інкримінують вчинення шахрайства, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років», — повідомила дізнавачка відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 Олена Колдорарь.

Одеське районне управління поліції № 1