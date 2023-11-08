На Черкащині поліцейські викрили «криптовалютного» шахрая

Однією із жертв афериста стала уманчанка, яка шукала додатковий заробіток для того, щоб відновити зруйноване російською ракетою житло. Зловмиснику слідчі повідомили про підозру у вчинені більш як семи злочинів, повʼязаних із шахрайськими діями.

Із заявою до Звенигородського відділу поліції звернулася 38-річна уманчанка. Вона проживала у Звенигородському районі після того, як російська ракета зруйнувала її помешкання в Умані.

Жінка розповіла, що шукала підробіток, аби мати кошти на відновлення квартири. Вона натрапила в Інтернеті на привабливе оголошення, в якому йшлося про можливість швидко покращити фінансовий стан за допомогою криптовалюти.

Для цього невідомий вказав внести перший внесок у сумі, яка влаштовувала жінку, та обіцяв збільшення доходу в рази.

Уманчанка перерахувала на банківську картку співрозмовника 32 000 гривень, після чого він заблокував її та перестав виходити на зв’язок.

Загалом на гачок афериста потрапили сім потерпілих. Оголошення про швидкий заробіток та збагачення чоловік розміщував у різних чат-групах України.

Поліцейські карного розшуку встановили, що до шахрайства причетний 21-річний житель села Юрківка Звенигородського району. Він встиг “збагатитися” на більш ніж 130 тисяч гривень.

Зібравши всі необхідні докази, слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили парубку про підозру у вчиненні семи шахрайств. Досудове розслідування розпочато за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Черкаської області