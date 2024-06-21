На Черкащині поліцейські затримали 55-річну жінку, яка підозрюється у грабежі

Нині зловмисниці, якій повідомлено про підозру у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану, обрано запобіжний захід. Жінці загрожує до десяти років увʼязнення.

Подія трапилася 18 червня, близько 19:00 години, у місті Корсунь-Шевченківський Черкаського району.

Зловмисниця на вулиці відібрала у 34-річної місцевої жительки мобільний телефон, золоті прикраси та інші речі. Після чого втекла у невідомому напрямку.

Правоохоронці встановили та затримали 55-річну правопорушницю у процесуальному порядку відповідно до ст. 208 КПК України. У неї вилучили речові докази.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Смілянської окружної прокуратури, повідомили жінці про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Черкаської області