У Києві раптовий конфлікт завершився різаниною

Фігуранту повідомлено про підозру за спричинення тяжких тілесних ушкоджень потерпілому. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва звернулись лікарі із повідомленням про те, що на проспекті Правди знаходиться чоловік із ножовим пораненням. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції.

Поліцейські провели огляд місця події, поспілкувались зі свідками та встановили, що на вулиці між чоловіками виник раптовий конфлікт, у ході якого порушник завдав удар ножем у живіт опоненту. Поки друг потерпілого надавав йому допомогу та викликав лікарів, зловмисник втік з місця події.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу підозрюваного та у подальшому слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець, який раніше потрапляв у поле зору поліцейських.

Слідчі за погодженням із Подільською окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва