До 8,5 років позбавлення волі засуджено росіянина, що на Херсонщині агітував співпрацювати з окупантами

За підтриманням публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури та Суворовської окружної прокуратури м. Одеси судом оголошено обвинувальний вирок громадянину російської федерації за обвинуваченням у публічних закликах та розповсюдженні матеріалів із закликами щодо зміни меж території України за попередньою змовою групою осіб ( ч. 2 ст. 110 КК України).

Прокурори довели, що обвинувачений, проживаючи на території смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області, після окупації області збройними формуваннями рф став адміністратором місцевого Телеграм-каналу антиукраїнського змісту.

Обвинувачений агітував місцеве населення співпрацювати з окупаційною владою, публічно закликав приєднати територію Херсонської області до рф та просував наративи про необхідність виконувати вимоги та розпорядження «посадових осіб» окупаційної влади.

Вироком Суворовського районного суду м. Одеси зловмисника визнано винним у пред’явленому обвинуваченні та засуджено до 8,5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Судовий розгляд здійснювався за процедурою спеціального судового провадження.

Київська міська прокуратура