Под Днепром двое мужчин избили до смерти 18-летнего парня

В Днепропетровской области, в Новомосковске, во время совместного распития спиртных напитков двое мужчин избили молодого парня: от полученных травм пострадавший умер в реанимации больницы.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Происшествие произошло накануне вечером, 29 ноября. Как установили правоохранители, 18-летний парень отдыхал в компании друзей на одной из улиц города. Неподалеку от них «отдыхали» двое мужчин. Впоследствии, уже в ходе совместного распития спиртных напитков, двое мужчин избили молодого парня, нанеся ему множественные удары по голове и туловищу. Пострадавшего доставили в реанимацию, где он умер на следующий день.

Полиция уже задержала мужчин, до смерти избивших парня. Ими оказались двое жителей Новомосковска, 38-ми и 43-х лет. В ближайшее время мужчинам будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.