На Одещині ліквідували канал контрабанди сигарет з Пакистану – вилучено товару на ₴32 млн.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного ввезення, зберігання та збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України).

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо ввезення на митну територію України тютюнових виробів «контрабандним» шляхом без марок акцизного податку.

Встановлено, що до Ренійського морського торговельного порту з Ісламської Республіки Пакистан на судні прибув контейнер з сигаретами. Документи на розмитнення підакцизного товару до митних органів не подавались.

В ході проведення санкціонованого огляду контейнеру виявлено та вилучено понад 400 тис пачок сигарет іноземного виробництва без марок акцизного збору.

Вартість вилученої «продукції» становить орієнтовно 32 млн грн.

Прокурори скерували до суду клопотання про накладення арешту на вилучене майно. Встановлюються всі обставини злочинної діяльності і коло причетних до злочину осіб.

Досудове розслідування здійснюється детективами ТУ БЕБ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора