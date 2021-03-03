На Рівненщині затримали на хабарі директорку регіонального підрозділу Національної академії аграрних наук

Затримали посадовицю під час одержання першого «траншу».

Учора, 2 березня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області, слідчі обласної поліції спільно з обласною прокуратурою затримали директорку регіонального підрозділу одного з інститутів Національної академії аграрних наук України. Жінка вимагала 20 тисяч гривень неправомірної вигоди з місцевого підприємця. За це обіцяла надати в оренду нерухомість, що перебуває на балансі очолюваного нею підрозділу.

Затримали посадовицю під час отримання першого «траншу» — 18 тисяч гривень в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За вимагання та отримання неправомірної вигоди передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України