На Київщині двоє покидькив до смерті забили знайомого та закопали тіло в компостній ямі

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури двом громадянам повідомлено про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, 7 червня в одному із сіл Білоцерківського району під час розпивання спиртних напоїв між трьома чоловіками виник конфлікт. Двоє з присутніх перебуваючи у приміщенні житлового будинку, нанесли потерпілому численні удари кулаками, ногами і дерев’яними палицями по голові та тулубу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Після цього підозрювані, з метою приховати злочин, перенесли тіло померлого на подвір’я та закопали його в компостній ямі.

Чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права визначення застави.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура